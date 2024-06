San Basilio, rapina in una farmacia: arrestata una 52enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato una 52enne romana, con precedenti, gravemente indiziata del reato di rapina.

La vicenda

La scorsa serata, ad esito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso una farmacia in via Morrovalle, quartiere San Basilio, bloccando la donna che, dai gravi elementi indiziari raccolti, poco prima, era entrata nell’esercizio commerciale e armata di un frammento di alluminio aveva minacciato una dipendente facendosi consegnare il denaro contenuto in cassa.

I Carabinieri hanno arrestato la 52enne, sequestrato l’oggetto appuntito e restituito il denaro alla farmacia.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per la donna l’obbligo di presentazione in caserma.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagata deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Foto di repertorio