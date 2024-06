Latina, mutilato e abbandonato: morto bracciante 31enne

Rabbia e dolore per quanto successo a Latina: non ce l’ha fatta il 31enne di origine indiana rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro in un’azienda agricola.

Latina, rabbia e dolore per la morte del bracciante 31enne lasciato davanti casa dopo un incidente sul lavoro

Diffusa in data odierna, 19 giugno 2024, la notizia della morte del 31enne di origine indiana rimasto coinvolto in un terribile incidente in un’azienda agricoladi Borgo Santa Maria, nella periferia di Latina.

L’uomo aveva perso un braccio in un macchinario avvolgiplastica a rullo trainato da un trattore, che gli aveva schiacciato anche gli arti inferiori. Il 31enne, invece di essere soccorso, era stato abbandonato davanti alla sua abitazione. Trasportato d’urgenza a Roma con un’eliambulanza, era stato ricoverato in prognosi riservata ma le sue condizioni erano gravissime.

Sulla vicenda indaga la Procura di Latina: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio