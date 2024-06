Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Anagni che nel fine settimana tra il 15 e il 16 giugno hanno eseguito ulteriori e specifici servizi finalizzati a garantire la tranquillità pubblica e incrementare il livello di sicurezza nella giurisdizione.

Controlli ad Anagni: segnalazioni per droga, denunce e una patente ritirata

L’attività preventiva è stata svolta dagli uomini del Comando Compagnia della Città dei Papi e delle Stazioni dipendenti che hanno presidiato i territori dei Comuni di Anagni e Ferentino, intensificando i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle fenomenologie delittuose più diffuse, in particolare contrastando la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani ed i furti in abitazione, con particolare attenzione alle zone in cui si è registrata una significativa recrudescenza delle forme di illegalità.

Numerosi gli esercizi pubblici controllati con l’esecuzione di mirati posti di controllo lungo le strade e arterie principali, nel corso dei quali i militari hanno proceduto al controllo di 57 persone e 27 veicoli.

Nei casi sospetti i Carabinieri, impiegati nel dispositivo, hanno approfondito i controlli eseguendo perquisizioni per la ricerca di armi e droga, permettendo così il rinvenimento di varie dosi confezionate di sostanze stupefacenti di tipologie diverse: sono stati sequestrati in totale gr. 1,05 di cocaina e gr. 4,27 di hashish. Nel complesso, sette giovani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura – Ufficio Tossicodipendenze – di Frosinone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del DPR 309/90.

Particolare attenzione è stata posta anche alla vigilanza sulla circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento, in particolare per arginare il fenomeno sempre più diffuso della guida sotto l’influenza dell’alcool e delle sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli i Carabinieri ad Anagni hanno deferito in stato di libertà un uomo che alla guida della sua autovettura, dopo aver causato un incidente si dava a repentina fuga senza prestare soccorso, ma veniva poco dopo rintracciato dai militari e, sottoposto ad accertamenti tossicologici e alcolemici risultava positivo ad entrambi. Per l’uomo, dunque, è scattato subito il ritiro della patente di guida.

Un’altra denuncia in stato di libertà per un uomo, già sottoposto a misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale, che ad Anagni è stato sorpreso alla guida del suo veicolo con patente sospesa a tempo indeterminato.

I Carabinieri hanno condotto, inoltre, delle verifiche sul rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza e decoro urbano nella zona industriale tra Ferentino e Frosinone sulla Via ASI comunemente denominata “Asse Attrezzato”, con particolare riferimento all’attività di meretricio.

L’attenzione dell’Arma di Anagni nella lotta ai reati predatori resta alta e analoghi servizi proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni e nel fine settimana sull’intero territorio di competenza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.