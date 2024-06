Tragedia ad Alatri, trovato senza vita un giovane di 22 anni

Nuova e immensa tragedia ad Alatri, in provincia di Frosinone: ritrovato senza vita questa notte, 17 giugno 2024, Lorenzo L., un giovane di soli 22 anni.

Dramma senza fine in provincia di Frosinone: trovato senza vita un giovane di 22 anni ad Alatri

Un dramma senza fine, che arriva a pochi giorni di distanza dalla morte di Elisa, la fidanzata del 22enne: la giovane, di soli 16 anni, era stata ritrovata senza vita a Veroli nella notte tra il 4 e il 5 giugno 2024.

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri: l’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto estremo, in seguito alla morte della propria fidanzatina. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare.

Numerosi i messaggi di cordoglio per questa immensa tragedia: anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari delle due giovani vittime.

Foto di repertorio