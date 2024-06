Tragico incidente nella prima serata di ieri, sabato 15 giugno 2024, sulla SR 83 Marsicana: morto un carabiniere forestale del Frusinate.

Tragico incidente sulla Marsicana, muore carabiniere forestale del Frusinate: addio a Luca Pulsinelli

Stando ad una prima ricostruzione di quanto avvenuto, Luca Pulsinelli, carabiniere forestale di 50 anni, originario di Alvito, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente avvenuto lungo la regionale Marsicana, nel tratto comunale di Opi.

L’uomo era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da appurare, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Per il 50enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di soccorso. Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Pescasseroli, per i rilievi di rito: spetterà ora alle Forze dell’Ordine ricostruire quanto realmente accaduto.

Luca Pulsinelli era originario di Alvito e abitava con la propria famiglia a San Donato Val Comino, sempre in provincia di Frosinone. Numerosi i messaggi di cordoglio: anche la nostra Redazione si stringe alla famiglia e ai cari della vittima.

Foto di repertorio