Fonte Nuova, agenti di polizia locale: ecco il bando

Come viene riportato da Lavoro Facile, il Comune di Fonte Nuova (Città metropolitana di Roma Capitale) ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 agenti di polizia locale per garantire la sicurezza stradale, il decoro degli spazi pubblici, la tutela del territorio e dell’ambiente e i servizi di rappresentanza in occasione di manifestazioni.

I principali requisiti sono:

diploma di istruzione secondaria di II° grado conseguito presso Istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni richieste;

non trovarsi in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999;

disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma;

patente B.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa entro il 15 luglio attraverso il portale del reclutamento InPA (per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso di credenziali SPID, CIE, CNS o eIDas).

Il testo integrale dell’avviso

