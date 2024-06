Nel Comune di Labico, a partire da giovedì 13 giugno, il vetro verrà raccolto separatamente dai metalli, che dovranno invece essere conferiti insieme alla plastica.

Raccolta differenziata del vetro: importanti novità nel Comune di Labico

Questa modifica, fortemente voluta da Minerva Scarl e dal Comune di Labico, rappresenta un passaggio significativo per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata. La corretta separazione e il riciclo del vetro, un materiale che può essere riciclato all’infinito, permette di contribuire in maniera più efficace alla salvaguardia dell’ambiente e delle future generazioni.

Inoltre, sono state svolte attività di sensibilizzazione per informare e assistere i cittadini: è stato istituito un punto informativo stradale con operatori esperti ed è stato distribuito materiale informativo a tutte le utenze domestiche e non domestiche, per garantire che tutti siano adeguatamente informati e preparati per questa nuova modalità di conferimento.