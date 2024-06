Ancora sangue sulle strade della Capitale: ennesimo tragico incidente nella notte di oggi, 15 giugno 2024, a Roma: morto un ragazzo di 26 anni.

Roma, incidente sulla Colombo: morto un ragazzo di 26 anni

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, un ragazzo di 26 anni, a bordo della sua moto, è morto in seguito ad un incidente che ha visto coinvolti un’altra moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto sulla Cristoforo Colombo: la strada è stata poi interdetta al traffico per i rilievi di rito.

La giovane alla guida dell’auto è stata sottoposta ai test alcolemici, risultati poi negativi. Il conducente dell’altra moto è stato condotto in ospedale per alcune ferite, ma non sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio