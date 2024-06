Come riportato da Circuito lavoro, c’è una grande opportunità si apre per i laureati nel campo della logistica interessati a un impiego stabile e gratificante. SDA Express Courier, parte del prestigioso Gruppo Poste Italiane, ha annunciato nuove assunzioni a tempo indeterminato per laureati con specifiche competenze in questo settore.

Opportunità e offerte di lavoro per laureati in SDA Express Courier

Le possibilità di carriera in SDA Express Courier sono particolarmente invitanti per chi possiede una laurea in ingegneria, economia, o discipline affini, con almeno due anni di esperienza nel settore logistico e della supply chain. Presente all’interno del gruppo Poste Italiane dal 1988, SDA offre l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e sfidante, focalizzato sulla gestione e ottimizzazione dei processi logistici.

I requisiti necessari

Per unirsi al team di SDA Express Courier, i candidati devono avere:

Laurea in ingegneria, economia o materie correlate.

Esperienza almeno biennale nel settore logistico e della supply chain.

Competenze tecniche in ambito logistica e trasporti, finalizzate all’analisi e all’ottimizzazione dei processi.

Inoltre, saranno preferiti i candidati che hanno conseguito un master in Logistica e Trasporti o che sono esperti nell’utilizzo di applicativi specialistici del settore.

Dove si lavorerà

Le sedi di lavoro indicate per queste posizioni spaziano in diverse regioni d’Italia, offrendo così diverse opportunità di inserimento locale agli interessati.

Condizioni di lavoro e contratto

SDA garantisce un inserimento mediante contratto a tempo indeterminato, seguendo il CCNL della Logistica, Trasporti e Spedizioni merci. Questo assicura stabilità e ottime condizioni di lavoro per i neoassunti.

Come candidarsi per SDA Express Courier

Il processo di candidatura è completamente digitale e può essere avviato collegandosi alla pagina ufficiale di reclutamento. Dopo aver trovato l’annuncio relativo alle opportunità per laureati in ambito logistico, gli aspiranti dovranno procedere con l’invio della loro candidatura online.

LEGGI ANCHE Disneyland Paris cerca performer e personaggi Disney

Altre iniziative del Gruppo Poste Italiane

Oltre alle opportunità in SDA Express Courier, il Gruppo Poste Italiane offre diverse vie di inserimento professionale, inclusi ruoli di postino e altre figure richieste su tutto il territorio nazionale.

Gli interessati alle carriere in SDA Express Courier e altre aziende del gruppo possono far parte del gruppo Telegram dedicato per condividere esperienze e ricevere consigli.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sulle ultime novità, visita la sezione dedicata agli annunci di lavoro sul nostro sito.

Le candidature vanno inviate attraverso l’apposita sezione del sito entro il 31 luglio 2024. Prendi questa opportunità per dare una svolta decisiva alla tua carriera nel settore logistico con una delle aziende più affermate in Italia.