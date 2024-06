Roma, voragine in strada: sprofonda betoniera

Alle ore 13:00 circa di oggi, 14 giugno 2024, siamo intervenuti in Via Sestio Menas a Roma, con la squadra VVF di Tuscolano 2 e in presenza del capo turno provinciale per cedimento stradale.

Intervengono i Vigili del Fuoco

A seguito dell’accaduto è sprofondata (per cause in corso di accertamento) una betoniera di massa gravante che supera le 10 tonnellate di peso; illeso il conducente.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a far chiudere il tratto di strada interessato, in modo da provvedere al recupero del mezzo.

Lo stesso avverrà grazie all’ausili di due autogru che lavoreranno in sicurezza a distanza. Sul posto presenti le FF.OO. Potrebbero seguire aggiornamenti.