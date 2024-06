A1, chiusure notturne della stazione di Cassino: il calendario

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire diverse attività, sarà chiusa la stazione di Cassino, secondo il seguente programma:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 18 GIUGNO per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: San Vittore;

in uscita per chi proviene da Roma: Pontecorvo.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 18 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 19 GIUGNO per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma:

in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pontecorvo.

NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 19, GIOVEDI’ 20 E VENERDI’ 21 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-6:00 per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli:

in alternativa si consiglia di uscire a San Vittore.

Foto di repertorio