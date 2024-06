Sono 9 splendidi esemplari di Chihuahua i cagnolini salvati dagli agenti della Polizia di Stato del Distretto Tor Carbone.

Eur, trovati nove cuccioli rinchiusi in un’auto

L’attenzione dei poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, è stata attirata da una macchina mal parcheggiata in un viale dell’Eur; quando si sono avvicinati hanno trovato i 9 cuccioli, alcuni chiusi in un trasportino, altri in degli scatoloni all’interno della vettura.

Gli agenti hanno intercettato in poco tempo la proprietaria, poi denunciata, e messo così al sicuro i 9 cagnolini.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.