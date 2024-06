I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della locale Procura, nei confronti di due minori gravemente indiziati di aver commesso una rapina in danno di un coetaneo.

Frascati, rapina aggravata: in comunità due 14enni

La sera dello scorso 6 aprile, a Frascati, un 16enne romano fu avvicinato da due giovanissimi e costretto, con minaccia e violenza, a scendere dal posto lato guida della sua minicar e a salire e a permanere nel vano porta-bagagli. I due complici si impossessarono poi del veicolo raggiungendo il quartiere di Torre Angela, dove, fatto scendere il proprietario del mezzo, gli asportavano 35 € in contanti e un giubbotto del valore di 700 € circa, prima di allontanarsi a piedi dopo aver constatato un guasto tecnico alla minicar.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno consentito di ricostruire la dinamica degli eventi, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, due cugini, entrambi 14enni, che sono stati condotti presso due distinte comunità, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.