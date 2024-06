Tre agenti della Polizia locale della Città metropolitana di Roma, durante un pattugliamento sulle spiagge della Riserva Naturale di Torre Flavia (Ladispoli), hanno soccorso una delle due donne che erano state travolte dalle onde del mare e sbattute contro gli scogli.

Tragedia a Ladispoli, vengono travolte dalle onde: morta una donna. Intervengono tre agenti della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma

Per l’altra donna non c’è stato purtroppo nulla da fare, è stata ritrovata senza vita incastrata negli scogli. Sono in corso in questi minuti tutti gli accertamenti del caso da parte della magistratura che appurerà l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli agenti Silvia Dentini, Simona Antinucci e Diego Galimberti, sono stati richiamati dalle urla di una persona e trovandosi a pochi metri dal luogo dell’incidente, hanno tempestivamente attivato i soccorsi.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio