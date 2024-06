L’Amministrazione Comunale ha approvato in Giunta i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di via Tevola e via del Cigliolo.

Velletri, approvati i DIP per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di via Tevola e via del Cigliolo

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione c’è, infatti, quello di massimizzare la sicurezza stradale nell’ambito della viabilità del territorio comunale. E in seguito ai dovuti sopralluoghi nelle zone suddette è emersa la necessità di intervenire in quanto entrambe le vie presentano una situazione di dissesto che deve essere risanata, al fine di tutelare la sicurezza dei residenti e degli utenti.

“L’approvazione del DIP rappresenta un passo importante verso la realizzazione dei lavori necessari per garantire un ambiente sicuro e stabile”, ha commentato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella: “L’opera in questione prevede una risagomatura dell’attuale tracciato, nonché il contenimento del terrapieno al fine di conseguire un miglioramento della percorribilità stradale e garantire una maggiore sicurezza con la massima sostenibilità ambientale”.