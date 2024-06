Frosinone, interruzione energia elettrica venerdì 14 giugno

Venerdì 14 giugno potranno verificarsi disagi in relazione ai servizi erogati dal Comune di Frosinone, in concomitanza con l’interruzione della fornitura elettrica nella sede di piazza VI dicembre dalle 8.45 alle 16, come programmato dal gestore.

I dettagli

Nella sede di piazza VI dicembre è infatti ubicato il centro “Stella” che fornisce il collegamento in rete di tutte le sedi comunali.

L’apparato, dunque, in vista dell’interruzione della fornitura dell’energia elettrica, sarà spento giovedì 13 giugno in via precauzionale, determinando così il malfunzionamento della linea internet e telefonica e l’impossibilità o la difficoltà, dunque, di contattare gli uffici e di garantire la piena funzionalità dei servizi dei diversi settori comunali nella giornata di venerdì 14 giugno.

In particolare, venerdì sarà assicurata presso la sede di piazza VI dicembre esclusivamente l’accettazione del protocollo in entrata per le pratiche consegnate a mano.