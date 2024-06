I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma Casilina hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Denunce e multe ad Alessandrino, Casilino e Torre Maura: i controlli dei Carabinieri

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato due persone e sanzionato amministrativamente altre cinque persone.

Un cittadino algerino di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato denunciato dai Carabinieri poiché sorpreso mentre danneggiava due autovetture in sosta, senza giustificato motivo.

Subito dopo, invece, un romano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di documenti di identità falsi e intestati ad un’altra persona; per questo motivo i Carabinieri dopo averlo identificato, lo hanno denunciato per possesso e fabbricazione di documenti falsi.

Nel corso dei mirati controlli antidroga i Carabinieri hanno sorpreso due cittadini con modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish e pertanto li hanno segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di stupefacenti.

Infine, tre automobilisti non in regola, sono stati sanzionati al codice della strada dai Carabinieri impegnati nei controlli alla circolazione stradale, per un importo complessivo di 1.120 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.