A1, chiusure notturne della stazione di Valmontone: ecco quando

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori di risanamento acustico nel comune di Valmontone, sarà chiusa la stazione di Valmontone, secondo il seguente programma.

Nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli:

in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro, al km 592+900.

Dalle 22:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma:

in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, al km 592+900.

