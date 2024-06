Tragedia a Frosinone nella serata di ieri, 8 giugno 2024, intorno alle 22:00: un uomo di 38 anni cade da una giostra e finisce in coma.

Tragedia a Frosinone: uomo cade da una giostra, è in coma. Ecco cosa è successo ieri sera

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 38 anni è in coma per le lesioni riportate in seguito ad una terribile caduta da una giostra di piazza Salvo D’Acquisto.

L’uomo probabilmente si sarebbe sporto troppo da uno dei seggiolini, finendo a terra. Al momento è in coma, in prognosi riservata. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio