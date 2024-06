Impiegati, hostess, piloti, steward e tecnici: al via le selezioni di Ryanair

Come viene riportato da Lavoro Facile, il Gruppo Ryanair è molto attento a come andrà a finire l’accordo tra Ita e Lufthansa all’esame dell’Unione Europea perché in ballo c’è la gestione di una quota del traffico passeggeri in partenza e in arrivo nel nostro Paese.

Del resto, l’amministratore delegato della società irlandese, Michael O’ Leary, è stato chiaro: dal suo punto di vista, se l’intesa dovesse ridimensionarsi o saltare del tutto, la compagnia low cost non potrebbe che trarne beneficio in quanto a quel punto – ha detto – “gli italiani non potranno che rivolgersi a noi”.

Intanto, Ryanair si sta dando da fare: si appresta ad aprire 2 nuove basi, a Reggio Calabria e a Trieste, e a lanciare 7 nuove rotte da Fiumicino e Ciampino e altre 10 da Malpensa e Orio al Serio. In più, avrebbe nel cassetto investimenti per ulteriori 8 miliardi di euro.

A fronte di ciò, si muove anche il versante dell’occupazione. Le iniziative di Reggio Calabria e Trieste – come ha recentemente scritto “Lavoro Facile” – daranno lavoro a 100 tra addetti scalo, addetti sicurezza, addetti sportello, assistenti di volo, hostess, piloti, steward e tecnici.

L’annuncio specifico di queste selezioni sta per essere pubblicato, mentre sono in corso, proprio per Bergamo, le ricerche di: capitani pilota, compliance monitoring auditor, istruttori tecnici, meccanici, primi ufficiali e quality assurance engineer. Le altre opportunità di lavoro riguardano head of communication (Roma), PR and communications manager (Milano) e cabin crew per gli scali di Napoli e Palermo (per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui).

Per Orio al Serio è aperta anche la posizione per uno specialista buste paga (diploma o laurea, esperienza di almeno 2 anni, buona conoscenza di Sap, eccellenti capacità analitiche e comunicative, buona conoscenza dell’inglese (curriculum dal sito: https://careers.ryanair.com/jobs/payroll-specialist-italy).

Da tenere presente che le opportunità di lavoro offerte da Ryanair nel mondo sono quasi 500 (per esempio, 95 in Spagna, 79 in Polonia, 78 in Gran Bretagna, 69 in Irlanda, 30 in Germania e 30 in Portogallo): per leggerle ci si deve collegare con il link: https://careers.ryanair.com/jobs/.