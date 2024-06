Il 22enne che si è barricato in casa nella mattina di ieri, 7 giugno 2024, nel pomeriggio, a conclusione accertamenti, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Colleferro per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni personali aggravate.

Colleferro, arrestato il 22enne che si era barricato in casa

Al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di quanto avvenuto ieri a piazza Mazzini, Colleferro