I Carabinieri della Stazione di Labico (RM), nell’ambito dei servizi predisposti dalla Compagnia di Colleferro per prevenire i furti nei parcheggi dei supermercati di tutta la zona, hanno arrestato tre persone, già note, indiziate di furto in concorso in danno di un supermercato di San Cesareo (RM).

Furto in un supermercato di San Cesareo: tre arresti, ecco tutta la vicenda

Nello specifico, i Carabinieri hanno controllato un’autovettura con a bordo tre persone, un 38enne, un 36enne e un 28enne,che da subito hanno assunto un atteggiamento sospetto.

La successiva perquisizione ha consentito ai militari di rinvenire, nel cofano della loro auto, 35 bottiglie di superalcolici dal valore di circa 600 euro e una tronchese utilizzata per tagliare i collari antitaccheggio ed eludere i controlli alle casse dei supermercati.

Le immediate verifiche dei carabinieri hanno permesso di accertare che i superalcolici rinvenuti erano stati asportati, poco prima, all’interno di un noto supermercato del comune di San Cesareo (RM).

La refurtiva è stata restituita al proprietario dell’esercizio commerciale mentre per i tre si sono aperte le porte del carcere di Velletri e dovranno essere giudicati, nella mattinata odierna, con rito direttissimo, dinanzi al Tribunale di Velletri.

Ieri mattina, il Tribunale di Velletri ha convalidato gli arresti e disposto la custodia in carcere.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.