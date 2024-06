L’8 e 9 giugno torna con la seconda edizione lo Spazio Comics Colleferro, il festival del fumetto e del mondo nerd organizzato dal Comune di Colleferro in collaborazione con la Pro Loco Città di Colleferro APS, l’associazione culturale “Nuova-Mente” e con la direzione artistica di Cosplay in Family.

Tutti i dettagli sull’evento

Per chi non lo conoscesse, lo Spazio Comics è più di un semplice festival del fumetto, è una panoramica a 360° sul mondo nerd: fumetti, videogiochi, modellismo, giochi di carte, cosplay, Spazio comics è questo e molto altro.

Insomma, un universo tutto da scoprire!

L’evento ospiterà circa 60 stand di vendita, che offriranno una vasta scelta tra fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, carte collezionabili, action figure, abbigliamento e gadget Ci sarà una vera e propria area artistica, che ospiterà, artisti, disegnatori e mostre.

Per non parlare dell’area game dove tante associazioni vi aspettano per farvi provare giochi da tavolo, di ruolo, di carte, o se ne avete voglia potrete partecipare ai tornei di carte di Yu-Gi-Oh e One Piece.

L’evento ospiterà ben due palchi, sui quali potrete assistere a spettacoli dal vivo, presentazioni di libri, e splendide performance canore, oltre che partecipare a quiz a tema anime e manga.

Come l’anno scorso, largo spazio al mondo del cosplay!

L’evento infatti, prevede vari raduni a tema (Star Wars, Hazbin hotel, DragonBall, Five Nights At Freddy’ s) e la fantastica gara cosplay. La gara, che lo scorso anno ha appassionato grandi e piccini, avrà una giuria di eccezione pronta a giudicare i tanti cosplayer che si contenderanno gli ambiti premi in palio!

Se volete riposarvi e mangiare qualcosa tra un’attività e l’altra, potete sfruttare l’area food dell’evento che saprà deliziarvi con un’ampia scelta di cibi e bevande.

Fiore all’occhiello della manifestazione è anche la certificazione Plastic Free. L’organizzazione quest’anno ha posto molta attenzione sull’impatto ecologico che l’evento stesso può avere sull’ambiente e si è scelto di eliminare l’uso di plastica, ricevendo così la certificazione dell’ente nazionale Plastic Free.

Ricordiamo che l’evento si terrà presso Piazzale Unitalsi 1 (Parcheggio Viale Europa) e Via XXV Aprile dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

L’ingresso è gratuito!