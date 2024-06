Alle ore 10:00 circa di questa mattina, 5 giugno 2024, la Squadra VVF 31/A del distaccamento di Campagnano, è intervenuta in Via del Braccanello sullo svincolo al Km 22 per un incidente stradale tra due autovetture.

Roma, brutto incidente tra due auto: tre feriti in codice rosso. Intervengono i Vigili del Fuoco

Tre sono le persone soccorse dai Vigili del Fuoco, di cui due donne e un uomo, trasportate dal 118 in codice rosso.

Polizia stradale e Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni di salute dei feriti.