Nel rispetto dei diritti dell’indagata (da ritenersi presunta innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM) hanno arrestato una 19enne italiana, gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Monterotondo, aveva con sé 22 dosi di cocaina: arrestata una 19enne. I controlli dei Carabinieri

Nella notte di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato per un normale controllo l’autovettura a noleggio condotta dalla giovane. Durante le fasi di identificazione, la 19enne si è mostrata stranamente nervosa, insospettendo i militari.

I successivi accertamenti hanno consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare 13 gr. di cocaina, suddivisa in 22 dosi, e 195 euro in banconote di piccolo taglio, che la ragazza, per eludere i controlli, aveva occultato sulla sua persona.

Per questo motivo, la 19enne è stata arrestata e condotta presso la propria abitazione, in stato di arresto domiciliare e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il risultato, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, è ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.