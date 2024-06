AbracaDown fa tappa a Nemi: le info sull’evento

Dopo il successo registrato in alcuni grandi teatri italiani, sabato 8 giugno, ore 20:00, fa tappa anche a Nemi, deliziosa località dei Castelli Romani, lo spettacolo ‘AbracaDown’. In scena l’8 giugno in piazza Umberto.

Info e dettagli sull’evento

Il musical magico ha dimostrato quanto sia possibile portare avanti il messaggio dell’inclusione con il sorriso contagioso dei protagonisti, ovvero 34 ragazzi con Sindrome di Down che si preparano a salire di nuovo sul palco per dare vita al progetto che nasce dall’idea di Francesco Leardini, Presidente del Club Magico Fernando Riccardi di Roma, manager ventennale nel mondo dello show business, insieme a Danilo Melandri e Giancarlo Giambarresi della Aipd Roma Onlus.

Lo spettacolo sarà ospitato dal Sindaco Alberto Bertucci e si svolgerà gratuitamente per tutti coloro che vorranno vivere una serata speciale in piazza Umberto I, dove il sogno di questi bravissimi ragazzi continua.

Una grande iniziativa dichiara il sindaco di nemi Bertucci che vede l’impegno e il lavoro che l’amministrazione porta avanti ogni giorno per la crescita in termini di attenzione verso i più fragili ma soprattutto nel valorizzare le attività culturali e IMMERSIVE per vivere Nemi come una vera e propria esperienza multisensoriale.