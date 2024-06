Roma Nord, chiusa per una notte l’entrata di Settebagni

Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

Info e dettagli

In alternativa si consiglia:

verso Roma/G.R.A.: percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per G.R.A.;

verso la A1 Milano-Napoli: percorrere la SS4 Salaria verso Rieti ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord dalla stazione di Castelnuovo di Porto.

Foto di repertorio