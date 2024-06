Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra la Asl Roma 6, la Cooperativa Alteya Onlus e il Comune di Anzio, riapre lo stabilimento balneare di Riviera Mallozzi, dedicato alle persone disabili e alle loro famiglie.

Asl Roma 6, Anzio: dal 5 giugno torna l’estate inclusiva a Riviera Mallozzi

L’arenile in concessione alla Asl Roma 6 e gestito da Alteya Onlus è uno spazio dove i disabili e i loro familiari possono sentirsi sicuri, sereni e protetti in quanto è previsto anche il servizio di primo soccorso e salvataggio.

Passerelle per facilitare la fruizione di tutta la spiaggia, ombrelloni, lettini rialzati, gazebo, sedie JOB per l’accesso facilitato in acqua, servizio di salvamento e personale di supporto: una spiaggia interamente pensata e realizzata per venire incontro alle necessità dei nostri ospiti e garantire la possibilità di passare serenamente del tempo in riva al mare, dal 5 giugno al 15 settembre.

L’accesso alla spiaggia è gratuito e consentito alle persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 articolo 3 comma 3 o invalidità civile con indennità di accompagnamento.

Ogni ospite potrà essere accompagnato al massimo da due persone.

La spiaggia è aperta tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e per accedere è necessaria la prenotazione che dovrà essere effettuata telefonicamente al numero 347.7704828.

Il servizio di prenotazione è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Per garantire il servizio ad un numero maggiore di ospiti, sarà possibile prenotare per un massimo di 7 giorni (consecutivi o frazionati).