Grave incidente nella mattinata di oggi, 3 giugno 2024, a Labico: un giovane è stato falciato da un’auto in via Casilina. Attualmente, è ricoverato in codice rosso.

Grave incidente a Labico, giovane falciato da un’auto

Il dramma questa mattina: la vittima è ora ricoverata a Roma in codice rosso

Stando alle prime informazioni del caso, poco prima delle 6:00 di oggi, un giovane è stato falciato da un’auto su via Casilina, all’altezza di via Fioramonti a Labico.

Le condizioni della vittima sono apparse sin da subito molto gravi e, dopo un primo trasferimento a Palestrina, il giovane è stato trasportato a Roma, presso l’Umberto I, dove è ora ricoverato in codice rosso.

Sul posto presenti anche i Carabinieri, per i rilievi di rito: seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio