Un’anziana su sedia a rotelle è stata messa sull’aereo sbagliato da un dipendente dell’aeroporto di Norimberga. Poi è finita in Albania invece che ad Atene. “La causa è stata una sfortunata combinazione di circostanze”, ha detto venerdì un portavoce dell’aeroporto. Si sono verificati problemi di comunicazione anche con il cliente non tedesco o anglofono.

La donna su sedia a rotelle voleva far visita alla sua famiglia in Grecia. Ma invece che ad Atene finisce a Tirana in Albania

“Siamo molto dispiaciuti per questo incidente.” L’83enne in realtà voleva andare in Grecia a trovare la famiglia, ma è finita a Tirana, come ha raccontato la figlia della donna al ” Nürnberger Nachrichten “. Dopo essere arrivata in Albania, ha ricevuto la telefonata di sua madre e poi ha organizzato l’alloggio e un volo per Atene. La figlia non riesce a capire come sia potuto accadere un simile disguido. Sua madre non aveva il biglietto per il volo per l’Albania, come ha raccontato al giornale.

Secondo il portavoce dell’aeroporto, le circostanze esatte sono state esaminate internamente e la procedura è stata adeguata in modo che una situazione del genere non possa ripetersi. La figlia dell’83enne ha contattato l’aeroporto via e-mail dopo l’incidente del 22 maggio. L’aeroporto ha quindi immediatamente contattato la figlia del passeggero, scusandosi e offrendo aiuto. L’aeroporto si è quindi offerto di coprire il trasporto successivo, la prenotazione del volo e tutti i costi sostenuti.

Qualcosa di simile è successo a un bambino di sei anni, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quando è stato erroneamente messo sull’aereo sbagliato. Il ragazzo, che volava da solo per la prima volta, non è atterrato a Fort Myers, in Florida, come previsto, ma a Orlando, a quattro ore di distanza.