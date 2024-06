Udine, piena del fiume Natisone: dispersi tre ragazzi. Una è nata a Colleferro

Sono ore di apprensione per tre giovani ragazzi dispersi a causa della piena del fiume Natisone, ad Udine. Una di loro è nata a Colleferro, in provincia di Roma.

Esonda il fiume Natisone: paura ad Udine

Da quello che emerge dalle prime informazioni, tre giovani ragazzi si trovavano su un isolotto quando un’ondata di acqua li ha completamente travolti. È l’epilogo di quello che è accaduto ad Udine, a causa dell’esondazione del fiume Natisone. Tre ragazzi, 2 ragazzi e un ragazzo, sono dispersi a causa della forte corrente e, in questi momenti, sono ricercati da parte degli operatori dei Vigili del Fuoco. Secondo quanto si apprende, i tre si sarebbero abbracciati cercando forse in questo modo di costituire una difesa più forte alla violenza delle acque ma, purtroppo, non è bastato.

Una ragazza di queste ragazzi, 20 enne, è nata a Colleferro.

Foto: Profilo Facebook del Sindaco del Comune di Premariacco