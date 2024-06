Comuni in provincia di Latina assumono a tempo indeterminato

Come viene riportato da Lavoro Facile, due Comuni in provincia di Latina hanno pubblicato tre concorsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 assistente sociale (la sede di lavoro è Fondi), 1 funzionario tecnico e 1 istruttore tecnico (la sede di lavoro è Pontinia).

I dettagli dell’offerta di lavoro

In base al ruolo, i titoli di studio richiesti sono: laurea in scienze del servizio sociale, architettura, ingegneria o diploma di geometra.

Per tutti la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa entro il 26 giugno attraverso il portale del reclutamento InPA.

Per leggere il testo integrale dei bandi con i riferimenti per inviare subito la candidatura cliccare sulla posizione di interesse sopra indicata.