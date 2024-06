Tragedia in provincia di Frosinone: sbanda con la moto e muore a 38 anni

Tragedia nella notte di oggi, 1° giugno 2024, in provincia di Frosinone: sbanda con la moto e muore a 38 anni.

Tragedia in provincia di Frosinone: sbanda con la moto e muore a soli 38 anni

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, un uomo di 38 anni è morto all’una di questa notte lungo l’arteria che collega il comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano con quello di Rocca D’Evandro.

L’uomo, residente a Sant’Ambrogio sul Garigliano, stava facendo ritorno a casa quando, per cause ancora da appurare, avrebbe perso il controlo del mezzo a due ruote: l’incidente è risultato fatale e per il 38enne non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio