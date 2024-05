A causa di un incidente avvenuto questa mattina, 29 maggio 2024, tra un’autovettura ed una moto, è temporaneamente chiuso al traffico il Grande Raccordo Anulare al km 62,400.

Tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare: muore un centauro. Chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro

Nel sinistro è deceduto il centauro.

Il traffico è momentaneamente deviato in complanare al km 59,400.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio