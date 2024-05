Tragedia a Roccasecca, in provincia di Frosinone: scontro tra un’auto e una moto, morto un 45enne sul colpo.

Roccasecca, scontro tra auto e moto: muore un 45enne. Il tragico incidente dopo le 19:00

Stando una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente si è verificato poco dopo le 19:00 di oggi, 28 maggio 2024.

Per cause ancora da accertare, il 45enne a bordo della sua moto si è scontrato con un’auto. L’impatto è risultato fatale per l’uomo. La dinamica è ora al vaglio dei Carabinieri: potrebbero seguire aggiornamenti.

