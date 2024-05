Nell’ambito dei servizi interforze organizzati su tutto il territorio della capitale, per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare alcuni fenomeni criminali in determinate zone, con attività puntualmente pianificate dalla Questura di Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, questa volta sono state poste sotto controllo la zona Nuova Ostia e il lungomare.

I controlli della Polizia di Stato: ecco cosa emerge a Ostia

I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine, alle unità cinofile antidroga, ai militari della Guardia di Finanza e a personale di Roma Capitale “X Mare”, hanno effettuato 5 perquisizioni domiciliari, controllato 505 persone, tra cui 72 extracomunitari, hanno realizzato 32 posti di blocco, con 295 autovetture sottoposte a controllo e hanno contestato 3 violazioni del Codice della Strada.

È stata, inoltre, verificata la presenza in casa di 16 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e la regolarità amministrativa di tre attività commerciali, tra cui un supermarket gestito da cittadini del Bangladesh. Durante le attività di controllo, in via Vasco de Gama, è stato tratto in arresto un cittadino italiano di anni 59 e sequestrati circa 120 di hashish opportunamente preparati in dosi, pronte per la cessione. I controlli del territorio si sono poi estesi in via delle Ebridi, Stiepovich e Carabelli dove, mentre diverse volanti operavano, un elicottero ha perlustrato il territorio fornendo immagini a 360 gradi.

In uno dei posti di blocco gli agenti hanno intimato l’alt ad un’auto, ma il conducente ha accelerato scatenando un folle inseguimento sul lungomare per cercare di sottrarsi dalla vista dell’elicottero. Ha effettuato una serie di manovre spericolate durante le quali il fuggitivo ha tentato di investire un poliziotto e poi travolto una persona a bordo di uno scooter, trasferito immediatamente all’ ospedale Grassi dove ha ricevuto le cure dei sanitari per ferite fortunatamente non gravi. Il fuggitivo, continuando la corsa verso viale della Marina, ha cercato, altresì, di speronare la volante per poi tentare una fuga a piedi, ma è stato poi bloccato nella centrale Piazza Anco Marzio. L’uomo, 34enne di origine argentina, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e tentato omicidio.

Nell’ambito della medesima attività, personale del Distretto ha arrestato un 65enne in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello del Tribunale di Roma, dovendo espiare un residuo pena per una condanna definitiva di anni 28 anni e 7 mesi in quanto ritenuto responsabile dell’uccisione di Emidio Salomone, l’ultimo boss della Banda della Magliana che fu freddato con due colpi di pistola davanti alla sala giochi Planet, ad Acilia, nella periferia di Roma.

Dopo poche ore, è stata eseguita una misura cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma nei confronti di un 54enne per una rapina perpetrata lo scorso 24 marzo ai danni di un esercizio commerciale di Acilia. ln precedenza, la stessa Polizia Giudiziaria aveva già arrestato il complice. Fondamentali sono state per gli investigatori le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di rilevare alcuni tatuaggi presenti sul braccio e sul collo dell’autore del reato.

A conclusione delle attività di controllo, nella zona Lido Centro sono stati, inoltre, sequestrati, all’interno di un minimarket, 110 kg tra frutta, verdura, scatolame e pacchi di pasta, tutti alimenti avariati e scaduti ormai da diversi mesi, ma ancora in vendita sugli scaffali. Per tali motivi, il titolare dell’attività, con regolare licenza, è stato sanzionato per 2000 euro con riserva di ulteriore verifica, in quanto nelle confezioni di riso erano presenti anche degli insetti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.