“Stiamo continuando a lavorare per l’ultimo tassello, la riattivazione del pronto soccorso. Ma venire qui, oggi, e vedere di nuovo l’ospedale di Tivoli riaperto ed attivo in tutti i suoi reparti è un orgoglio per l’intera amministrazione regionale.

Grazie al presidente Rocca per il grande lavoro che ha portato avanti, ed un ringraziamento anche alla dottoressa Silvia Cavalli, commissario straordinario della Asl Roma 5, al nostro fianco in questa opera fin dal suo insediamento: avevamo un impegno verso l’intera comunità di un territorio che si è visto mancare di un servizio fondamentale in una sola, tragica notte, una responsabilità importante che ognuno di noi ha fatto propria, contribuendo a questo risultato.

Ora dobbiamo solo continuare a lavorare, perché la risposta data oggi, con la riapertura del nosocomio tiburtino in sei mesi, mantenendo tra l’altro i tempi annunciati nel cronoprogramma, è un altro passo in vista della fondamentale riapertura del pronto soccorso, in programma a settembre: l’amministrazione regionale c’è ed è presente in ogni centimetro di territorio e per tutti i suoi cittadini“, così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

Foto di repertorio