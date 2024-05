Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a Tivoli e Guidonia Montecelio, volto alla prevenzione dei reati predatori, contrasto del fenomeno dello spaccio e controllo della circolazione stradale.

Controlli tra Guidonia e Tivoli: denunciate tre persone, emesse numerose multe dai Carabinieri

Numerose pattuglie sono state dispiegate per accertarsi di uno svolgimento in sicurezza della movida notturna. I militari hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza.

Tra questi, un uomo italiano di 32 anni, con tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, ha causato a Guidonia Montecelio, in via Maremmana, un incidente stradale con due auto che provenivano dalla direzione opposta.

Dopo essersi reso conto di quanto accaduto, il soggetto abbandonava la macchina e si dava alla fuga, venendo bloccato poco dopo dai carabinieri prontamente intervenuti. Il 32enne è stato denunciato, oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche per omissione di soccorso e guida senza patente poiché mai conseguita.

Inoltre, otto persone sono state sanzionate amministrativamente per possesso ad uso personale di sostanza stupefacente.

In totale sono state controllate 74 persone e 71 veicoli ed elevate 10 sanzioni per infrazioni al codice della strada.