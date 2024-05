Tragedia a Roma nel pomeriggio di ieri, 25 maggio 2024: un uomo di 73 anni è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla moglie.

Tragedia a Roma, moglie investe marito: morto uomo di 73 anni

Il terribile incidente nel pomeriggio di ieri presso il santuario della Madonna delle Tre Fontane

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Adnkronos, un uomo di 73 anni è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla propria moglie nel parcheggio del santuario della Madonna delle Tre Fontane a Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 16:30 del pomeriggio di ieri.

Nonostante l’intervento del personale medico del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per tutti gli accertamenti del caso: avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Foto di repertorio