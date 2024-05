“Il santuario della Santissima Trinità da oggi (ieri, ndr) è stato chiuso per motivi di sicurezza tutte le celebrazione per domani (oggi, ndr) sono state annullate e daremo comunicazione per eventuali notizie”, è quando riportato tramite post dalla pagina del Santuario della Santissima Trinità su Facebook.

Si stacca una pietra dal costone del Santuario della Santissima Trinità: ferito un pellegrino. Annullate le celebrazioni di oggi

Annullate le celebrazioni di oggi, 26 maggio 2024, al Santuario della Santissima Trinità in seguito all’incidente avvenuto nella giornata di ieri.

Stando a quanto si apprende, dal costone roccioso sopra l’ingresso si sarebbe staccato un sasso, che ha colpito uno dei presenti.

Il ferito è stato portato prima al pronto soccorso di Subiaco e poi all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di Livia Cefaloni