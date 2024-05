Roma, nuova apertura supermercato Pewex: si cerca personale

Come viene riportato da Lavoro Facile, Pewex, catena di supermercati in continua espansione che fa parte del Gruppo GROS, ricerca addetti cassa e banconisti da inserire nel nuovo punto vendita di prossima apertura a Roma in via Ravenna, 35 (zona piazza Bologna).

I dettagli dell’offerta di lavoro

In base al ruolo il personale dovrà: gestire i vari metodi di pagamento della clientela (contanti, carte, buoni pasto); rifornire e riordinare i prodotti negli spazi espositivi; preparare piatti caldi o freddi; offrire assistenza nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, pescheria e pizzeria.

I requisiti

Requisiti: esperienza nella mansione; buone capacità comunicative, organizzative e relazionali; disponibilità full-time su turni anche nei week-end e giorni festivi.

Il contratto proposto è a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.