Investimento mortale a Roma nella tarda serata di ieri, 24 maggio 2024: ragazza perde il controllo dell’auto e investe due pedoni; deceduto un 65enne.

Roma. Perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni: un morto. Ecco cosa è successo ieri in zona Tuscolano

Stando a quanto riportato dall’Ansa, l’incidente è avvenuto in zona Tuscolano nella tarda serata di ieri. Per cause ancora da accertare, una ragazza di 19 anni avrebbe perso il controllo della propria auto, andando a colpire due persone a bordo strada.

Per il 65enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ferito anche un uomo di 61 anni, trasportato in ospedale in codice rosso: non sarebbe in pericolo di vita.

La giovane anche è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio