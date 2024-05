Roma, individuata una discarica abusiva presso il fiume Aniene

Pattuglie del Reparto Tutela Fluviale e del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale sono intervenute questa mattina, 24 maggio 2024, a ridosso delle rive del fiume Aniene, dove è stata rinvenuta la presenza di una vera e propria discarica abusiva di oltre 300 metri quadri, in un’area sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

L’intervento è avvenuto in Via Campotosto, all’altezza di via Capitignano, zona Rebibbia, dove gli agenti hanno trovato centinaia di metri cubi di rifiuti speciali tra cui lamiere, calcinacci e materiale di risulta da cantiere, abbandonati illegalmente da ignoti, che avevano anche recintato e chiuso l’accesso alla golena destra del fiume.

Al termine delle operazioni il terreno è stato riconsegnato all’ente regionale per consentirne la bonifica. Sono tuttora in corso indagini da parte della Polizia Locale per risalire ai responsabili dell’abbandono illegale dei rifiuti. Sul posto erano presenti anche autorità municipali e personale della Regione Lazio.