Colleferro, Le pareti del silenzio: info e dettagli sullo spettacolo

Invito giovedì 30 maggio 2024, ore 21:00, presso il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro, per lo spettacolo Le pareti del silenzio, a cura di Ermòsés Teatro Laboratorio.

Ingresso gratuito.

Lo spettacolo è a cura di Ermòsés Teatro Laboratorio, prodotto dall’Associazione Culturale Gruppo Logos, con il patrocinio del Comune di Colleferro e con il contributo di BCC Roma.

La trama

Cinque donne si incontrano; anime che si perdevano tra le pieghe della folla, murate nel loro silenzio interiore. Come stelle cadenti che si incrociano nel cielo notturno, si guardarono negli occhi e videro riflesso lo stesso dolore, la stessa solitudine.

In un momento si accese una luce nelle loro vite. Si unirono, consapevoli di essere come tante altre: vittime di violenze, invisibili, mute. Decisero di dare voce alle loro storie, di rompere il silenzio che le aveva murate.

Trovarono il coraggio di condividere i segreti custoditi gelosamente nel loro cuore. Le loro storie erano un balsamo che leniva le ferite nascoste.Trovarono la forza di sollevarsi dalla loro condizione di accusate, di violate, di impaurite, di invisibili. Scelsero di essere protagoniste della propria vita, di non permettere più alle pareti del silenzio di imprigionarle.

Lo spettacolo è con Alessandra Bizzarri, Marisa Caponera, Elvira Casillo, Fatima Pame, Giada Romani; regia Maurizio Mosetti; voci registrate Gillian Hassan, Matteo Gizzi, Maurizio Mosetti; testi A.I. Fortunello; scene e costumi Panchito Contreras; elaborazioni audio e immagini Cour de Rome Team; aiuto regia Gillian Hassan.

Ermòsés Teatro Laboratorio

Il laboratorio teatrale diretto dall’attore e regista Maurizio Mosetti, a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Logos è al 21° anno di attività. Nel corso degli anni il laboratorio ha svolto una meritoria azione didattica, sociale e di ricerca artistica, promuovendo la cultura teatrale a Colleferro e negli altri comuni del comprensorio.

Una prerogativa del laboratorio teatrale è stata e continua ad essere l’assoluta apertura. A partire dai 14 anni in poi chiunque ha la possibilità di provare questa esperienza formativa e ludica con la guida esperta di Maurizio Mosetti, che da molti decenni svolge la sua attività professionale.

Ermòsés Teatro Laboratorio è un percorso espressivo e creativo per accostarsi al teatro, sperimentarsi e sperimentare. L’attore produce spettacolo e dà vita a un’opera d’arte, l’allievo “gioca il teatro” per capire e per crescere: cambia la finalità, ma la grammatica è la stessa.