Paura a Roma oggi, 23 maggio 2024: durante una sparatoria in strada, all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, una donna è rimasta ferita da un proiettile vagante.

Roma, sparatoria tra due auto al Prenestino: in codice rosso una donna

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, i colpi d’arma da fuoco sarebbero partiti da due auto affiancate tra loro.

La donna ferita, di 81 anni, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

I responsabili della sparatoria sono fuggiti subito dopo l’accaduto. Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio