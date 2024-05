Paura questa mattina, 23 maggio 2024, nel Centro Smistamento di Poste Italiane a Pontecorvo: ecco cosa è successo.

Paura a Pontecorvo, allarme per una sostanza misteriosa nel Centro Smistamento delle Poste

Stando a quanto riportato dall’Ansa, Carabinieri, il personale sanitario del 118, gli specialisti del reparto Nucleare Batteriologico Chimico Radioattivo dei Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina in un Centro Smistamento delle Poste a Pontecorvo in seguito ad un allarme.

Da un plico, infatti, sarebbe uscito del liquido nero e sospetto, che ha provocato delle reazione allergiche ad alcuni dipendenti.

L’area è stata immediatamente isolata e la sostanza trattata con cautela, avviando tutte le indagini del caso. In seguito, è stato confermato che la sostanza altro non era che cheratina H, per la tintura dei capelli, per fortuna non troppo pericolosa.

Sembrerebbe che non sia stato adottato nessun provvedimento dai Carabinieri.

Foto di repertorio