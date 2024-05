Vallecorsa (FR), reati commessi nel 2010 e nel 2015: condanna definitiva per un 44enne

I Carabinieri della Stazione di Vallecorsa (FR) hanno arrestato un 44enne, del luogo e già noto alle forze di polizia, in esecuzione dell’Ordine di Detenzione Domiciliare – per espiazione definitiva per cumulo pena, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Frosinone, per i reati commessi nel 2010 per “truffa” (art. 640 c.p.) e, nel 2015, per “sottrazione di persone incapaci”(art.574 c.p.) e “resistenza a P.U.” (art. 336 c.p.).

L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione ove, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, dovrà scontare la pena definitiva di anni 1 (uno) e mesi 5 (cinque) di reclusione.