Il 20 maggio, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnato dalla vice presidente Roberta Angelilli e dall’assessore Massimiliano Maselli, ha effettuato una visita ufficiale alla Bosco Mar, azienda di punta nella coltivazione di funghi a livello nazionale e internazionale. Questa visita rientra in una serie di iniziative promosse dalla Regione per sostenere le industrie locali che contribuiscono al rilancio economico e alla valorizzazione del Made in Italy.

Molto soddisfatto il titolare dell’azienda ” Bosco Mar ”, leader a livello nazionale e internazionale della produzione di funghi essiccati e surgelati e anche di altri prodotti della terra, Marco Petrucci. Imprenditore di Ariccia che, insieme alla figlia Martha gestisce l’azienda da molti anni, ha accolto tutti gli ospiti.

Importanza della Bosco Mar per l’Economia Locale

Situata nel cuore dei Castelli Romani, la Bosco Mar si distingue per la produzione del fungo “quercetto”, tipico delle zone boschive vicine alle querce. Alla visita hanno partecipato figure chiave del territorio come Edy Palazzi, consigliera regionale, Giovanni Libanori, vicesindaco di Nemi, Rosario Neglia, consigliere comunale di Genzano, e Michele Filosofi, presidente del consiglio comunale di Ariccia. Anche numerosi imprenditori della zona di Santa Palomba, Roma e dei Castelli Romani erano presenti.

Contributi e Sviluppi Futuri per la Regione

Durante la visita, il presidente Rocca ha messo in luce l’importanza di aziende come la Bosco Mar per la regione, elogiandone l’impegno nella produzione e nella commercializzazione di prodotti di qualità. Ha inoltre annunciato l’assunzione di circa 10.000 tra medici e infermieri per potenziare il sistema sanitario del Lazio, sottolineando come il sostegno alla sanità e all’industria locale siano prioritari per la sua amministrazione.

Un Tour Produttivo e una Degustazione Memorabile

Il gruppo ha visitato il ciclo produttivo dell’azienda, che include stabilimenti anche in Romania oltre alla sede di Ariccia. Il tour si è concluso con un pranzo a base di piatti che hanno come protagonista il fungo “quercetto”, accompagnati da una selezione di vini e spumanti della regione. Questo momento ha offerto un’ulteriore occasione per degustare e apprezzare i prodotti tipici del territorio laziali, promuovendo così le eccellenze gastronomiche locali.

