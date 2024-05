Casa: consigli utili per arredare un openspace

Tra i nuovi trend che si sono diffusi nell’architettura e nel design di interni, l’openspace è forse uno dei più interessanti. Gli italiani hanno riscoperto il loro primo amore: la casa, nido in cui trovare rifugio e lasciare fuori le dinamiche di una vita divenuta sempre più frenetica.

Proprio per questo ognuno sogna di possedere un’abitazione che rispecchi il suo gusto personale, le sue esigenze, i suoi hobby. E sono in molti a dare una forma a questo sogno e immaginare di vivere in un bellissimo openspace, un grande spazio aperto, libero da barriere visive e fisiche.

Spesso questa tipologia di abitazione è ricavata in spazi che in precedenza erano adibiti a magazzini, piccole imprese o altro. Quindi, decidere di viverci significa contribuire al recupero architettonico e alla sua valorizzazione. Nonostante il fascino che questa struttura riserva, si deve ammettere la difficoltà di arredarla in modo ottimale.

Di seguito alcuni consigli utili per arredare un openspace senza commettere errori. Si tratta di pochi e semplici suggerimenti, che consentiranno di arredare al meglio la casa dei propri sogni.

Pianificare zone funzionali distinte

Pianificare zone funzionali distinte all’interno di un openspace non è affatto semplice ma è necessario se non si vuole correre il rischio di vivere in un ambiente poco accogliente ed armonioso.

È importante, quindi, prevedere: una zona cucina e una zona pranzo e un soggiorno. Ma come distinguere i diversi ambienti senza ricorre alla classica muratura? Ci si può servire di tappeti, mobili e colori per delineare i confini delle differenti aree. Ad esempio, un grande tappeto sotto il tavolo da pranzo può creare una “stanza” visiva, separata dalla zona soggiorno, mentre l’uso di divani e librerie può fungere da divisorio senza interrompere la continuità dello spazio.

Anche l’illuminazione gioca un ruolo cruciale: luci pendenti sopra l’isola della cucina e lampade da terra vicino al divano possono contribuire a definire e caratterizzare ciascuna area.

Scegliere correttamente colori e materiali

Scegliere correttamente colori e materiali è fondamentale in ogni tipologia di abitazione ma in questo caso ancora di più, in quanto il campo visivo integra l’intero spazio e, quindi, è bene ci sia un’armonia cromatica. È importante scegliere una palette di colori di riferimento e affidarsi a questa ogni volta che si acquista un arredo o un complemento.

La rigidità, tuttavia, non sempre è consigliabile, inserire un pezzo che per stile e colore non si abbina al resto dell’arredamento non è necessariamente un errore, ma potrebbe rappresentare una piacevole nota di contrasto.

Per quanto riguardi i materiali: una parete di mattoni a vista può aggiungere carattere e fungere da punto focale, mentre superfici in vetro e specchi possono ampliare la percezione dello spazio e riflettere la luce naturale.

Optare per un arredamento polifunzionale

Se è vero che ci si trova in presenza di uno spazio molto ampio, è anche vero che vi sono delle aree che per questioni logistiche assumono dimensioni inferiori rispetto ad altre.

In casi come questo è bene optare per arredi polifunzionale, che ottimizzino lo spazio, come scrivanie allungabili e divani letto.