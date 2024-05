I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto un 37enne residente nella Città Martire, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Cassino, l’intervento dei Carabinieri: 37enne portato in carcere, ecco perché

Il provvedimento di revoca dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui l’uomo beneficiava presso l’abitazione familiare, trae origine dalla necessità di salvaguardare l’incolumità del coniuge, in considerazione del rapporto conflittuale di convivenza venutosi a creare tra i due.

Il 37enne, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, con particolare riferimento ai reati di violenza domestica e di genere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522